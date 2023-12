Kann es eine Welt ohne Öl geben? Eklat zum Ende der Klimakonferenz

Was ist das Kalkül dahinter? Nun wird gerätselt, was den COP-Präsidenten Sultan Ahmed Al Jaber zu der umstrittenen Vorlage verleitet hat, zumal er sich in Dubai als Vermittler präsentieren wollte. Schon seine Ernennung hatte viel Kritik ausgelöst. Im Hauptberuf ist der 50-Jährige, den das US-Magazin Forbes für den zweitreichsten Mann im Mittleren Osten hält, Chef des Ölkonzerns Adnoc und Industrieminister der Vereinigten Arabischen Emirate. Dass der Entwurf so windelweich ausfällt, hält Christoph Bals, Chef der Umweltorganisation Germanwatch, für Taktik: Womöglich habe Al Jaber ihn vorgelegt, damit Verfechter und Gegner des Öl-Ausstiegs sich schließlich in der Mitte träfen. Es sei auch denkbar, dass „kurzfristig starker Druck insbesondere von Saudi-Arabien ausgeübt wurde.“