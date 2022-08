Das RP-Klimahaus : So steht es um die Ladesäuleninfrastruktur in NRW

E-Autos und Ladestationen gehören mittlerweile vielerorts zum Stadtbild. Foto: Michael Gstettenbauer / Stadt Düsseldorf/Michael Gstettenbauer

Düsseldorf Für immer mehr Fahrzeughalter werden Elektroautos zur realistischen Option. Oft scheitert es jedoch an der mangelhaften Ladeinfrastruktur. Wie steht es tatsächlich um die Zahl öffentlicher Ladesäulen? Und welche Pläne haben Städte und Kommunen, um dem Trend hin zum E-Auto gerecht zu werden?

Von Laura Wagener

Innerhalb eines Jahres hat sich die Zahl der E-Autos auf den Straßen Nordrhein-Westfalens verdoppelt. Das zeigen Zahlen des Landesstatistikamtes IT.NRW. Zu Jahresbeginn fuhren mehr als 130.000 reine Stromer im bevölkerungsreichsten Bundesland. Zählt man Pkw mit Hybridantrieb hinzu, sind es sogar mehr als 500.000. Der höchste Anteil davon findet sich in Großstädten. Doch gerade dort, wo viele zur Miete wohnen, sind Fahrzeughalter oft auf öffentliche Ladesäulen angewiesen.

Viele Städte stehen daher vor der Herausforderung, dass ihre Ladeinfrastruktur mit der zunehmenden Anzahl an E-Autos Schritt halten muss. Laut Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) verfolge die Stadt „mit Hochdruck den Ausbau der E-Ladeinfrastruktur“. Derzeit gebe es rund 470 öffentliche Ladepunkte an 235 Ladesäulen. Hinzu kämen weitere Ladepunkte in Tiefgaragen, an Tankstellen oder auf Firmengeländen. Keller verspricht: „Die Planungen für weitere 250 Ladepunkte bis Ende dieses Jahres sind in vollem Gange.“ Die Anzahl der E-Autos in der Stadt ist jedoch deutlich höher: 14.905 waren es Anfang April, teilte der Verband der Automobilindustrie (VDA) mit. Eine schnelle Rechnung ergibt: Rund 32 E-Autos müssen sich eine Ladesäule „teilen“.

Düsseldorf steht damit im deutschlandweiten Vergleich nur auf Rang 325 der kreisfreien Städte und Kreise. Das geht aus dem Ladenetz-Ranking des Verbands der Automobilindustrie (VDA) hervor. Spitzenreiter ist der Landkreis Groß-Gerau in Hessen: Für die 4.052 E-Autos stehen 853 Ladepunkte zur Verfügung, nur rund fünf Autos kommen dort auf einen Ladepunkt. In Nordrhein-Westfalen schneidet der Kreis Kleve mit rund 16 E-Autos auf einen Ladepunkt am besten ab (4.569 E-Autos und 280 Ladepunkte). Die genaue Position der E-Ladesäulen findet sich zum Beispiel auf der interaktiven Karte von Ladenetz.de.

Die Kosten für das Laden werden von den Anbietern vorgegeben. „Sie sind recht unterschiedlich und reichen von 0,39 Euro je Kilowattstunde für das Normalladen bis hin zu 0,69 Euro die Kilowattstunde für das Schnellladen“, sagt Oberbürgermeister Keller. „Die Preise schwanken aktuell sehr stark. Bei manchen Unternehmen gibt es sogenannte Vielladertarife, die dann um einige Cent je Kilowattstunde günstiger sind. Manche Unternehmen, wie beispielsweise einige Discounter, ‚verschenken‘ zurzeit auch noch den Strom an ihre Kunden.“ Wer für einmal Vollladen ungefähr 58 Kilowattstunden lädt, zahlt demnach zwischen 22 und 40 Euro.

Auch die Firma Mennekes bestätigt: „Der Bereich eMobility wächst sehr stark.“ Das Unternehmen mit Sitz im sauerländischen Kirchhundem ist bereits seit 2008 in der E-Mobilität tätig und bedient die Automobilindustrie unter anderem mit Ladekabeln für Elektroautos. Seit 2013 ist der „Mennekes-Stecker“ genannte Typ-2-Stecker, den das Unternehmen erfand, europäische Norm. Seither beliefern die Sauerländer große Automobilhersteller wie Volvo, Daimler, Tesla und VW. Im letzten Jahr sei der Geschäftsbereich für Ladelösungen um 85 Prozent gewachsen. „Wir gehen davon aus, dass wir 2022 rund 160.000 Ladepunkte produzieren werden“, berichtet Volker Lazzaro, Geschäftsführer und Leiter des Bereichs eMobility bei Mennekes. „Leider ist die Nachfrage deutlich größer als die zur Verfügung stehenden Komponenten, die wir als Zukaufteile benötigen, wie Chips oder Zähler. Dieser Mangel bremst uns – und die ganze Branche – deutlich aus.“

Dennoch ist das Unternehmen überzeugt: Der Markt wird weiter wachsen. „Momentan sind wir natürlich viel im öffentlichen Bereich unterwegs“, sagt Pressesprecher Alexander Gehb. „Das wird sich unserer Meinung nach stark auf den privaten Bereich verlagern.“

Bis 2030 will die Bundesregierung in Deutschland 15 Millionen zugelassene Elektrofahrzeuge erreichen. Die Infrastruktur muss also in den kommenden Jahren deutlich nachziehen. „Für 15 Millionen E-Fahrzeuge werden ungefähr sieben Millionen private Ladepunkte, also Wallboxen beim E-Autofahrer zu Hause, benötigt. Außerdem rund 2,5 Millionen halböffentliche Ladepunkte auf Firmen- oder Supermarktparkplätzen und eine Millionen öffentlich zugängliche Ladepunkte an Straßen“, sagt Lazzaro. „Ich gehe davon aus, dass mit neuen Förderungen und sinkenden Lieferzeiten der Autos der Markt noch schneller wachsen könnte, als er es bereits tut.“

In Düsseldorf werde bei allen Neubauprojekten die Ladeinfrastruktur mitgedacht und eingeplant, sagt Keller. Trotz des geplanten Ausbaus der Ladeinfrastruktur ist ihm wichtig, dass dadurch keine Parkmöglichkeiten entfallen. „In der Regel findet lediglich eine Umwidmung der Parkplätze für E-Fahrzeuge statt“, so der Oberbürgermeister. „In seltenen Einzelfällen, wie etwa bei Schnellladesäulen, kann auch einmal ein Parkplatz aus Platzgründen entfallen. Dies erfolgt jedoch erst nach eingehender Prüfung und Abwägung. Mir ist in diesem Zusammenhang wichtig, dass geprüft wird, wo der weg gefallene Parkplatz kompensiert werden kann.“

Abhilfe könnten E-Parkhäuser schaffen. „Am Südpark ist ein P&R-Parkhaus in Planung, in dem in einem ersten Schritt 30 Prozent der Stellplätze für das E-Laden ausgestattet werden“, sagt Keller. Außerdem sei die Stadt in ständigem Austausch mit den Parkhaus-Betreibern. „Infolgedessen sind am 22. Juni im Parkhaus Talstraße 1 insgesamt 20 öffentlich zugängliche Ladepunkte in Betrieb genommen worden. Der Strom dafür kommt aus einer Photovoltaikanlage, die aus dem Klimaschutzetat gefördert wurde. Weitere Betreiber wollen nach eigenem Bekunden ebenfalls nachrüsten.“

Die Förderung einer umweltfreundlicheren Mobilität hat aber langfristig auch Konsequenzen: „Wir werden nicht mehr für jeden einen Parkplatz im öffentlichen Raum zur Verfügung stellen können. Aber wir finden vielleicht Lösungen, die es den Menschen möglich machen, nicht komplett aufs Auto zu verzichten – und wir trotzdem im öffentlichen Raum dem Fahrradverkehr und dem zu Fuß Gehenden mehr Priorität einräumen.“

(lauw)