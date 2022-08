Bewässerungsverbot in Großbritannien : 15 Millionen Briten dürfen ihre Blumen nicht mehr gießen

Bewässerungsverbot in Großbritannien

Ein Mann sonnt sich auf vertrocknetem Gras in einem fast leeren Greenwich Park in London. Foto: dpa/Dominic Lipinski

London Ab kommender Woche gilt wegen der Dürre in weiten Teilen Großbritanniens ein Bewässerungsverbot für die Bürgerinnen und Bürger Londons und der Region um Oxford. Ab dem 24. August dürfen sie weder ihre Gärten gießen oder Schwimmbäder auffüllen, noch Autos waschen.

Das teilte der Wasserversorger Thames Water am Mittwoch mit. Betroffen sind rund 15 Millionen Menschen. Es ist das erste Mal seit zehn Jahren, dass ein Bewässerungsverbot in London verhängt wurde. Im Süden der Insel haben schon kleinere Wasserversorger solche Verbote ausgesprochen, aber auch in Yorkshire im Nordosten des Landes gelten Beschränkungen. Insgesamt werden bis Ende kommender Woche 30 Millionen Britinnen und Briten betroffen sein.