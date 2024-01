Nach andauernden Regenfällen Grundwasserstände haben sich nach Dürrejahren erholt

Aufgrund der heftigen Niederschläge und der dadurch gefüllten Wasserspeicher ist die Dürregefahr in diesem Jahr nach Angaben von Expertinnen und Experten des Helmholtz Zentrums für Umweltforschung (UFZ) geringer als in den Vorjahren. Eine konkretere Vorhersage sei aber nicht möglich, teilte das UFZ am Freitag in Leipzig mit.