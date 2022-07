Restaurant „Haus am Park“ in Leverkusen: Im Restaurant „Haus am Park“ in Leverkusen wird täglich eine Auswahl an fünf Rohkostsalaten angeboten. Wechselnde vegetarische und vegane Gerichte sind Teil der Karte: Angefangen von der vegetarischen Blumenkohlbolognese oder eingelegtem Sellerie mit Linsenfalafel und Labneh über wechselnde Tartes bis hin zur Ofentomatensuppe. „Es gibt immer vegetarische Gerichte in unserem Haus und wir freuen uns, wenn uns Gäste gezielt ansprechen und eine vegetarische Abwandlung eines bestimmten Gerichtes wünschen“, berichtet Geschäftsführerin Mirel Keča.