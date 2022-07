Das RP-Kimahaus : Vegane und vegetarische Restaurants und Cafés rund um Düsseldorf

Düsseldorf Die Nachfrage nach fleischfreien Gerichten steigt – auch im Rheinland. Eine Vielzahl an Lokalen rund um Düsseldorf haben vegane und vegetarische Speisen auf der Karte. Ein Überblick an Lokalen und ihren Angeboten.

Ob Gebäck mit Milchalternativen, Gemüselasagne oder Kartoffelgulasch: Auch Veganer und Vegetarier werden mittlerweile auf der Speisekarte fündig. Die Auswahl an veganen und vegetarischen Restaurants und Cafés ist groß.

Restaurant „Tellerrand“ in Kalkar: Der Niederrhein bietet eine Vielfalt an Produkten aus der Region. Dies hat sich das Hotel „Landhaus Beckmann“ in Kalkar zu Herzen genommen. So wird im hauseigenen Restaurant „Tellerrand“ überwiegend typisch niederrheinisch gekocht. Großer Wert wird dabei auch auf die vegane Ernährung gelegt.

Neben gutbürgerlichem Essen stehen auch zahlreiche vegetarische und vegane Speisen auf der Speisekarte – zubereitet aus saisonalen Produkten vom Erzeuger aus der Nachbarschaft. „Viele denken immer noch, das hat was mit Verzicht zu tun, aber wir möchten hier einfach zeigen, dass die vegane Lebensweise vielseitig und sehr spannend sein kann. Es gibt mittlerweile so viele tolle, vegane Produkte“, sagt Geschäftsführer Michael Große Holtforth.

Restaurant Tellerrand, Römerstraße 1, 47546 Kalkar

Das „Petersilchen“ in Xanten: Während einer mehrjährigen Weltreise hat Inhaberin Gabriele Völlings die Vielfalt der vegetarischen Küche kennengelernt und sich vom Fleischkonsum abgewandt. Im Jahre 1984 hat sie den Entschluss gefasst, sich mit dem erlernten Wissen als Köchin selbstständig zu machen und eröffnete das vegetarische Restaurant „Petersilchen“, damals noch in Geldern. Heute betreibt Völlings das „Petersilchen“ in Xanten, das sie 2012 eröffnete.

Vor sechs Jahren wurden schließlich alle Gerichte auf die vegane Küche umgestellt. Das „Petersilchen“ in Xanten hat nun eine große Auswahl an verschiedenen veganen Gerichten, die aus aller Welt zusammengestellt worden sind. Außerdem bietet das Restaurant ausschließlich vegane Weine und pflanzliche Milchersatzprodukte an. Ein beliebtes Gericht im Restaurant: die Tagliatelle in Rahmsoße mit Trüffel.

Petersilchen, Klever Str. 23-25, 46509 Xanten

Die „Fette Beete“ in Krefeld: Wer Lust auf saisonale Gemüseküche hat, ist in der „Fetten Beete“ genau richtig. Das Lokal ist Restaurant, Kochschule, Cateringunternehmen und Eventlocation zugleich – mitten im Herzen von Krefeld. Im grünen Hinterhof lassen sich laue Sommerabende genießen und an kalten Tagen wird es im Innenbereich gemütlich.

Die Speisekarte wechselt wöchentlich und bietet immer Neues wie zum Beispiel pinke Pasta. Das Besondere: Alle Gerichte sind rein pflanzlich. Die „Fette Beete“ gehört zu den wenigen rein veganen Gastronomien in der Region. Für ihr Konzept sind die beiden Gastronominnen Jessica Wolf und Kristina Mohr letztes Jahr mit dem deutschen Gastro-Gründerpreis ausgezeichnet worden.

Die Fette Beete, Dießemer Str. 166, 47799 Krefeld

Vinatge-Café „Liesgen“ in Krefeld: Kathrin Mokros und Anna Optenplatz, die Inhaberinnen des Vintage-Cafés „Liesgen“ in Krefeld, ernähren sich beide vegetarisch. Deshalb gab es auch in ihrem Café immer nur vegetarische Speisen – was anderes können und wollen sie nicht, wie die Inhaberinnen selber sagen. „Wir sind der Ansicht, dass man sich nicht an der Frage ‚Wurst oder keine Wurst’ abarbeiten muss, sondern einfach leckeres Essen genießen sollte“, betonen Mokros und Optenplatz. Im Laufe der Jahre ist ihr Angebot durch Nachfrage und eigenes Interesse immer veganer geworden.

Es gibt im Café „Liesgen“ Frühstück, Mittagstisch und Kuchen – alles vegan oder vegetarisch. Seit Anfang des Jahres gehört auch eine eigene Backstube zum Lokal. Da diese in den Räumlichkeiten eines rein veganen Restaurants ist, war die Auflage dort: Alles muss vegan sein. Deshalb betreiben Mokros und Optenplatz nun die erste vegane Konditorei am Niederrhein. Von der Hochzeitstorte bis zum klassischen Bienenstich gibt es im Café „Liesgen“ eine große Auswahl an veganen Backwaren.

Liesgen, Wiedenhofstraße 71, 47798 Krefeld

Das „Vienhues Deli“in Viersen: Das „Vienhues Deli“ in Viersen bietet vegetarische und vegane Speisen in Bioqualität. Wann immer möglich, werden Produkte aus eigenem und regionalem Anbau verwendet. Seit zwei Jahren ist das „Vienhues Deli“ in unmittelbarer Nachbarschaft zum Viersener Biomarkt zu finden.

Das Angebot reicht von Frühstück und kleinen Snack, über Suppen, Quiches und Salate bis zu Kaffee und Kuchen. Zum Mitnehmen der Gerichte oder Getränke wird im „Vienhues Deli“ das Rebowl- und Recup-Pfandsystem genutzt.

Vienhues Deli, Freiheitsstraße 200, 41747 Viersen

„Sattgrün“-Restaurants in Düsseldorf: Gegründet wurde das „Sattgrün“ 2007 in Düsseldorf. Gründer und Geschäftsführer Peter Zodrow wünschte sich, Menschen eine tierfreundliche Ernährung schmackhaft zu machen – mit Erfolg. Mittlerweile gibt es in Düsseldorf drei „Sattgrün“-Restaurants. Das Konzept ist einfach: Kulinarisches aus rein pflanzlichen Zutaten wird über verschiedene Selbstbedienungsbuffets angeboten.

Alle Speisen und Getränke sind vegan. Mit seinen drei Buffets bietet das „Sattgrün“ jedem Gast die Möglichkeit, seine Speisen individuell nach den eigenen Vorlieben zu kombinieren und dabei auch mal etwas Neues auszuprobieren. Die Gerichte sind international: vom ungarischen Gulasch über thailändisches Curry bis hin zu italienischer Pasta, aber immer mit einer eigenen „Sattgrün“-Note.

Sattgrün, Brückenstraße 12, 40221 Düsseldorf

Sattgrün, Hoffeldstraße 18, 40235 Düsseldorf

Sattgrün, Graf-Adolf-Platz 6, 40213 Düsseldorf

Restaurant „Haus am Park“ in Leverkusen: Im Restaurant „Haus am Park“ in Leverkusen wird täglich eine Auswahl an fünf Rohkostsalaten angeboten. Wechselnde vegetarische und vegane Gerichte sind Teil der Karte: Angefangen von der vegetarischen Blumenkohlbolognese oder eingelegtem Sellerie mit Linsenfalafel und Labneh über wechselnde Tartes bis hin zur Ofentomatensuppe. „Es gibt immer vegetarische Gerichte in unserem Haus und wir freuen uns, wenn uns Gäste gezielt ansprechen und eine vegetarische Abwandlung eines bestimmten Gerichtes wünschen“, berichtet Geschäftsführerin Mirel Keča.

Im Restaurant sind die Deli-Salate fester Bestandteil als Vorspeise zu den Tagesgerichten. Die Auswahl an Deli-Salaten reicht von gebackener Rote Bete mit Schafskäse oder wilder Brokkoli- Salat mit Cashew, Minze und Pimentó de la Vera-Joghurt über einem eingelegten Kohlrabisalat oder Süßkartoffel-Fenchel-Salat.

Haus am Park, Bismarckstraße 186, 51373 Leverkusen

Das „Cacadoo Deli“ in Geldern: Den Tag genießen und die Seele baumeln lassen – dazu lädt das Team des „Cacadoo Deli“ in Geldern ihre Gäste in ihr Lokal ein. Bei der Zusammenstellung der Gerichte legen sie besonderen Wert auf Kreativität.

Im „Cacadoo Deli“ werden frische und natürliche Gerichte mit viel Liebe zum Detail angeboten. Weizen und Weizenmehl oder raffinierte Zucker werden dabei möglichst ersetzt. Die Gäste habe die Wahl zwischen Kaffeespezialitäten, Smoothies, Bowls und mehr. Feel Good Food, wie es die Inhaber nennen – Essen, das glücklich machen soll.