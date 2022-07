Das RP-Klimahaus : Die elf größten Vorurteile gegenüber veganer Ernährung

Veganer sind mit ihrem Soya-Konsum für die Zerstörung des Regenwalds verantwortlich. So lautet eins der Vorurteile gegenüber der pflanzlichen Ernährungsform. Doch stimmt das wirklich? Foto: dpa-tmn/Oliver Berg

Düsseldorf Veganismus wird immer beliebter und doch ist keine andere Ernährungsform so umstritten. Ein Grund dafür: die zahlreichen Vorurteile gegenüber Veganern. Was dran ist an den Vorurteilen und wie gesund vegane Ernährung tatsächlich ist.