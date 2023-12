COP28 in Dubai Was machen 2400 Öl-, Gas- und Kohlelobbyisten auf der Klimakonferenz?

In Dubai sorgten die Zahlen für Empörung. Aktivistinnen und Aktivisten, darunter indigene Gruppen, hielten auf dem Gelände ein Plakat einer brennenden Erde in die Höhe. „Große Verschmutzer, es ist Zeit, Verantwortung zu übernehmen“ (original: „Big Polluters, Time To Own Up!“), hieß es auf anderen Schildern.