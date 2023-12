Eklat zum Ende der Klimakonferenz in Dubai Kann es eine Welt ohne Öl geben?

Am Montagabend legte die COP-Präsidentschaft einen Entwurf für die Abschlusserklärung vor, der von vielen Staaten als Provokation empfunden wurde, auch von Deutschland. Denn das große Ziel, den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas global einzuläuten, findet sich in dem Entwurf quasi nicht wieder. Dort steht nur, dass man Produktion und Verbrauch von fossilen Energien auf gerechte und geordnete Weise reduzieren wolle, um Netto-Null-Emissionen „bis, vor oder um 2050“ zu erreichen. Unschärfer könnte die Formulierung kaum sein. Entsprechend groß ist der Ärger in der EU, bei Vertretern aus lateinamerikanischen Ländern, Australien oder Inselstaaten, die der Klimawandel besonders trifft. Die Konferenz geht nun in die Verlängerung.