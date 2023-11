COP 28 startet mit Erfolg Welche NRW-Chefs nach Dubai fahren - und welche nicht

Es geht doch: Die Weltklimakonferenz (COP 28) ist in Dubai mit einem Erfolg gestartet. Zum Auftakt brachten die Staaten den Loss&Damages-Fonds auf den Weg. In den sollen reiche Länder einzahlen, arme Länder sollen daraus Geld erhalten, um Schäden des Klimawandels bewältigen zu können, etwa indem sie Deiche bauen. Deutschland und das Gastgeber-Land, die Vereinigten Arabischen Emirate, wollen den Fonds mit je 100 Millionen Dollar unterstützen. COP-Präsident Sultan Al-Jaber betonte, noch nie zuvor sei eine Entscheidung am ersten Tag verabschiedet worden. Von einer „wichtigen Weichenstellung“ sprach Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze. Bis zum 12. Dezember suchen Vertreter von rund 200 Staaten nach Wegen, um die Erderwärmung zu begrenzen. Spannend wird es zum Schluss, wenn die Regierungschefs einfliegen. Insgesamt werden 70.000 Gäste erwartet.