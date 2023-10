Im Schatten der Kriege Klimaschutz wird Nebensache

Anstatt bei der Haussanierung auf eine effiziente CO 2 -Bepreisung zu setzen, verprellt der Bundeswirtschaftsminister die Bevölkerung mit dem Heizungsgesetz und schüttet per Solar- und Wallbox-Förderung sinnlos Millionen für gut betuchte E-Auto-Besitzer aus. Anstatt rasch den Ausbau der Gaskraftwerke als Übergangstechnologie zu starten, droht sich die Laufzeit für Braunkohle zu verlängern, was klimapolitisch kontraproduktiv ist.