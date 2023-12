Klimaschutz wird Nebensache Heißestes Jahr, laue Klimakonferenz

Pünktlich zur Halbzeit der Weltklima-Konferenz bekommen wir es amtlich: 2023 war das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Angesichts der gigantischen Waldbrände in Nordamerika, der Eisschmelze in Polargebieten und an Gletschern, sowie der vielen Hitzetoten kommt die Nachricht nicht überraschend. Dennoch lässt sie viele seltsam ungerührt.