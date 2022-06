Klimaschutz lässt sich nur schwer umsetzen : Wenn der politische Wille fehlt

Analyse Berlin Die katastrophalen Folgen der Erderwärmung sind seit Jahrzehnten bekannt. Doch erst Verfassungsgerichtsurteile, Unwetter und hartnäckige Proteste führen zu einem Umdenken in der Politik. Warum das Umsteuern so schwierig ist.

Warum dauert es aber so lange, bis die Staaten der Welt eine Lösung für diese existenzielle Herausforderung finden? Und dabei ist es noch nicht einmal sicher, ob sie es überhaupt schaffen, was sie auf dem Pariser Klimagipfel 2015 vereinbart haben. Offenbar besteht vor allem ein Umsetzungsproblem – sowohl in Demokratien wie in autoritär regierten Staaten.