Der Mornellregenpfeifer

Bestand: Erloschen

Sein Bestand ist in Deutschland erloschen – das zeigt die aktuellste Rote Liste der Brutvögel, die im Sommer 2021 veröffentlicht worden ist. Sie ist insgesamt die sechste Fassung der Listen, die etwa alle zehn Jahre die Artengefährdung der Tiere und Pflanzen dokumentiert. Der Vogel, der noch 2011 – in der fünften Fassung – auch in NRW aufgelistet war– kam im europäischen Vogelschutzgebiet „Hellwegbörde“ zwischen Arnsberg und Detmold und auch in der Kölner Bucht vor. Das zeigt ein Steckbrief des Landesumweltamtes. Nun ist sein Bestand in unserer Region allerdings erloschen – und das ist alarmierend. 2021 mussten „43 Prozent der 259 regelmäßig in Deutschland brütenden heimischen Vogelarten [...] in die neue Rote Liste aufgenommen werden, inklusive der in Deutschland ausgestorbenen Brutvogelarten. Fast jede zweite Brutvogelart steht nun auf der neuen Roten Liste und ist somit bedroht“, sagt der Nabu.