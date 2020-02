Bis zum Jahr 2100 : Eisschmelze in der Antarktis könnte Meeresspiegelanstieg verdreifachen

Potsdam Eine neue Studie gibt Anlass zur Sorge. Im Vergleich zum vergangenen Jahrhundert könnte der Meeresspiegel bis 2100 um das Dreifache ansteigen. Den größten Anteil daran hat das schmelzende Eis der Antarktis.

Die Folgen der Eisschmelze in der Antarktis für den Anstieg des Meeresspiegels könnten bereits in diesem Jahrhundert deutlich stärker ausfallen als bisher erwartet. Laut der neuen Studie eines internationalen Wissenschaftlerteams könnte bis zum Jahr 2100 allein dieser Faktor einen Anstieg um 58 Zentimeter bewirken. Darauf wies am Freitag Leitautor Anders Levermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) hin.

Auf längere Sicht, also in den kommenden Jahrhunderten bis Jahrtausenden, hat das Abschmelzen des antarktischen Eisschildes der Studie zufolge das Potenzial, den Meeresspiegel um mehrere zehn Meter anzuheben. "Was wir mit Sicherheit wissen ist, dass das Verbrennen von Kohle, Öl und Gas die Risiken für die Küstenmetropolen von New York bis nach Mumbai, Hamburg oder Shanghai weiter in die Höhe treibt", warnte Levermann.