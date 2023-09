Das RP-Klimahaus 8 Mythen über E-Autos – und was Experten dazu sagen

Mythos 5: Elektroautos sind teuer, wenige Menschen können sie sich leisten.

Der Einkaufspreis eines durchschnittlichen E-Autos liegt über dem eines Verbrenners. Das wird klar, wenn man den Markt vor einem möglichen Autokauf sondiert. Doch die Gesamtkosten sind bei Elektroautos auf lange Sicht oft günstiger. „Nimmt man alle Kosten eines Autos zusammen, vom Kaufpreis über sämtliche Betriebs- und Wartungsaufwände bis zum Wertverlust, schneiden Elektroautos immer häufiger besser ab als Verbrenner”, heißt es von Seiten des ADAC. Was sich vor allem noch lohnt: Die verlängerte Umweltprämie beim Kauf eines E-Autos. So kann man sich bis zu 9000 Euro sparen. Was dem Preis ebenfalls in die Karten spielt: Höhere Stückzahlen in der Produktion. Je mehr E-Autos in Zukunft verkauft werden, in so größeren Dimensionen können sie hergestellt werden und desto günstiger werden die Herstellungskosten. Ob ein Käufer sich für einen E-Neuwagen oder einen E-Gebrauchtwagen entscheiden sollte, wird in den folgenden Artikeln unserer Rubrik „E-Mobilität“ thematisiert.

Für Verbraucher lohnt es sich also, ein wenig zu rechnen und sich folgende Fragen zu stellen: Wie viel Geld habe ich kurzfristig für den Kauf zur Verfügung? Und wie hoch wären meine monatlichen Ausgaben für das Auto?