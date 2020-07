Klimakrise : Treibhausgas Methan schadet mehr als CO2 - Europa führt bei Verringerung

Stanford Methan hat eine weitaus stärkere Treibhauswirkung als Kohlendioxid. Umso bedenklicher, dass durch menschliches Verhalten immer größere Mengen in die Atmosphäre gelangen - doch es gibt machbare Lösungen.

Der jährliche weltweite Ausstoß des Treibhausgases Methan hat einen neuen Höchststand erreicht: 2017 gelangten Hochrechnungen zufolge knapp 600 Millionen Tonnen des Gases in die Erdatmosphäre, mehr als die Hälfte davon durch Aktivitäten des Menschen. Gegenüber dem jährlichen Durchschnitt der Jahre 2000 bis 2006 hat sich der jährliche Ausstoß um rund 50 Millionen Tonnen erhöht, ein Zuwachs um neun Prozent. Diese Zahlen stammen aus zwei Studien einer Gruppe um Rob Jackson von der Stanford University in Stanford (Kalifornien, USA), die in den Fachzeitschriften „Earth System Science Data“ und „Environmental Research Letters“ veröffentlicht wurden.