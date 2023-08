“Nazi-Ufos“ Kleine braune Männchen

Doch beginnen wir ganz am Anfang, mit Kenneth Arnold, Gründer eines mittelständischen Herstellers von Feuerlöschsystemen aus Idaho, der mit Ufos herzlich wenig am Hut hatte und mit Nazis noch weniger. Am 24. Juni 1947 sah Arnold (32) aus seinem Kleinflugzeug etwas am Himmel, das er sich beim besten Willen nicht erklären konnte: Neun glänzende Objekte, die sich in gestaffelter Formation nahe dem Mount Rainier im Bundesstaat Washington bewegten – und zwar mit fast dreifacher Schallgeschwindigkeit.