Start in den Kindergarten : „Tränen an der Kita-Tür sind ein gutes Zeichen“

Für viele Kinder ist der Start in den Kindergarten schwer und tränenreich. Foto: Shutterstock/pticelov

Interview Herzzerreißendes Weinen an der Kita-Tür, Klammern an Mamas Hosenbein – die ersten Tage in der Kita sind oft schwer. Dabei sind Tränen beim Abschied eigentlich ein gutes Zeichen, sagt Pädagogin Rahel Dreyer. Im Interview erklärt sie warum, wie sich Eltern dann richtig verhalten und was bei der Eingewöhnung hilft.