Neuer Typus Kerl Sind „Soft Jocks“ die neuen Männer der Stunde?

Der bärtige Muskelmann Kelce ist der Freund von Megastar Taylor Swift. Er fiel damit auf, dass er öffentlich seine Verliebtheit zeigte und über seine Beziehung sprach. US-Serienstar White ist der Hauptdarsteller der gefeierten Serie „The Bear“ und erregte in jüngster Zeit als muskulöses Calvin-Klein-Unterhosen-Model Aufsehen. In „The Bear“ spielt er einen Koch, der Gefühle zeigt. Der irische Filmstar Paul Mescal faszinierte jüngst im queeren Fantasy-Liebes-Melodram „All of Us Strangers“ als geheimnisvoller Nachbar. Und der australische Schauspieler Elordi verdrehte im Thriller „Saltburn“ als charmanter Aristokrat Felix seinem Uni-Freund Oliver (Barry Keoghan) den Kopf.