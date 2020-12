Folgen von Corona : Wen Corona einsam macht - und wen nicht

Auch Kinder leiden während der Pandemie unter Einsamkeit, weil viele Orte geschlossen sind, wo sie sonst Gleichaltrige treffen können. Foto: dpa/Jens Kalaene

Analyse Düsseldorf Die Pandemie steigert das Gefühl, sozial isoliert zu leben. Überraschenderweise empfinden das vor allem junge Leute und Familien. Das hat mit ihrem subjektiven Kontaktbedürfnis zu tun. Allerdings stieg die Einsamkeit auch schon vor der Pandemie. Unter anderem, weil Begegnungsräume schwinden.

Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post

Einsamkeit ist ein totes Gefühl. Ein Zustand, der ein Leben aushöhlen kann. Ein sozialer Schmerz. Ordensfrau Mutter Teresa, die sich in Indien für die Armen eingesetzt hat, nannte Isolation und das Empfinden, unerwünscht zu sein, einst die „schlimmste Armut“. Das nimmt in den Blick, dass Einsamkeit zwar ein subjektives Empfinden ist, aber durchaus gesellschaftliche Ursachen haben kann. Wenn dann eine Pandemie ausbricht, Distanzierung erzwingt, Gesichter hinter Masken verschwinden lässt und die scheinbar belanglosen Begegnungen beim Bäcker, auf dem Wochenmarkt oder dem Sportplatz verhindert, hat das natürlich Folgen.

Das belegen inzwischen auch Studien. Psychologen an der Ruhr-Universität Bochum etwa haben in Kooperation mit der Humboldt-Universität Berlin die mögliche Zunahme von Einsamkeit durch Corona mittels einer Online-Befragung mit fast 5000 Teilnehmern untersucht. „Menschen besitzen eine Art eingebautes, soziales Thermostat, das ihnen anzeigt, wie gut sie mit anderen Menschen verbunden sind und wie erfüllend sie ihre Kontakte erleben“, sagt Susanne Bücker, Leiterin der Studie. Einsamkeit sei ein Warnsignal, das anzeige, wenn das Grundbedürfnis nach Eingebundensein nicht ausreichend erfüllt sei. Die Befragung, die im März zeitgleich mit den ersten Lockdown-Maßnahmen begann, fragte bei den Teilnehmern täglich ihr Einsamkeitsempfinden ab. Dabei zeigte sich, dass das Einsamkeitsgefühl durch die Kontaktbeschränkungen nur zu Beginn leicht zunahm, bald aber wieder sank. Menschen scheinen sich nach dem ersten Schock schnell an neue Verhältnisse zu gewöhnen und nach Wegen zu suchen, ihr Kontaktbedürfnis, etwa über digitale Kanäle wenigstens ersatzweise zu stillen. Bislang sind jedoch nur kurzzeitige Veränderungen untersucht worden. Mittelfristige Veränderungen können auch noch ein anderes Bild ergeben.

Info Sozialstaat stärken gegen Einsamkeit Nachlesen Das Gutachten Einsamkeit, das der Sozialverband Deutschland (SoVD) in Auftrag gegeben hat, hat viele Fakten zum Thema zusammengetragen. Es ist einsehbar über die Internetseite www.sovd.de/einsamkeit. Der Verband wurde 1917 als „Bund der Kriegsteilnehmer und Kriegsbeschädigten" in Berlin gegründet. Er vertritt die Interessen der gesetzlich Rentenversicherten, der Krankenversicherten sowie der pflegebedürftigen und behinderten Menschen gegenüber der Politik. Zahlen Laut Gutachten sind vier bis 9,5 Millionen Menschen in Deutschland fast immer oder immer einsam. Je abgelegener eine Region, desto höher das Einsamkeitsrisiko. Allerdings gibt es keine grundsätzlichen Unterschiede zwischen Stadt und Land, die Anbindung entscheidet über das Gefühl der Isolation. Junge Erwachsene (unter 30-Jährige), Kinder und Alleinerziehende sind während der Corona-Pandemie überdurchschnittlich häufig von Einsamkeitsgefühlen geplagt. Forderungen Der SoVD hat Vorschläge gemacht, wie Einsamkeit bekämpft werden könnte. Dabei setzt der Verband vor allem auf die Stärkung des Sozialstaats mit Forderungen wie: - Daseinsvorsorge stärken - Armut bekämpfen - Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Alleinerziehende verbessern - Kinder und Jugendliche besonders unterstützen - Digitalisierung vorantreiben Wie ein Brennglas habe die Corona-Pandemie langjährige Fehlentwicklungen bei den sozialen Sicherungssystemen offengelegt, sagt die SoVD-Vizepräsidentin und frühere Gewerkschafterin Ursula Engelen-Kefer.

Interessant ist auch der Blick auf besonders belastete Personengruppen. Dazu zählen nämlich zum Beispiel Familien. Der Trubel in einem Haushalt mit Kindern, in dem im Frühjahr Homeoffice und Kinderbetreuung gleichzeitig zu bewältigen waren, sollte also nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Eltern individuell durchaus einsam fühlen können. Sie hatten schlicht keine Zeit, ihre normalen Sozialkontakte zu pflegen und empfanden das als Mangel. Als Einsamkeit.

Die Befragung ergab weiter, dass junge Erwachsene während der ersten Corona-Hochphase stärker von Einsamkeitsgefühlen betroffen waren als etwa ältere Menschen. „Junge Leute haben einen starken Drang nach sozialer Einbindung und benötigen mehr Kontakte als ältere Menschen, die vielleicht in einer Partnerschaft leben und einen gefestigten Freundeskreis haben“, sagt Bücker.

Das zeigen auch andere Erhebungen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin fragt in seiner Langzeitstudie „Sozio-ökonomisches Panel“ auch Einsamkeitswerte ab. Vor Corona stuften sich Menschen auf einer Skala von null bis zwölf im Durchschnitt bei drei ein. Seit die Pandemie den Alltag verändert, liegt der Wert bei 5,4. Das Einsamkeitsempfinden hat sich also fast verdoppelt. Besonders stark nahm das subjektive Empfinden bei Frauen und jungen Menschen unter 30 Jahren zu.

Jeder Mensch entwickelt im Laufe seines Lebens ein inneres Maß dafür, wie lebendig sein Sozialleben sein sollte. Das wird von kulturellen Werten und Normen ebenso beeinflusst wie von individuellen Erfahrungen. Gesellschaftliche Umbrüche etwa durch die Digitalsierung oder jetzt durch die Pandemie zwingen den Einzelnen, sich anzupassen. Dafür stehen diversen Bevölkerungsgruppen aber unterschiedliche Ressourcen zur Vefügung. Und diese Unterschiede gab es bereits vor der Pandemie. Der Sozialverband Deutschland hat darum ein Gutachten zur Einsamkeit in Auftrag gegeben und die Ergebnisse gerade öffentlich gemacht. Auch darin wird deutlich, dass Einsamkeitsgefühle nicht pauschal entsprechend des Alters zunehmen. Solange ältere Menschen noch aktiv sind und in festen Bindungen leben, sind sie weniger einsam als viele junge Menschen, die ihren Platz im sozialen Gefüge erst noch finden müssen. Wenn Senioren jenseits der 75 allerdings geliebte Menschen verlieren, selbst erkranken und auf Pflege angewiesen sind, steigt ihr Einsamkeitsempfinden.

Ebenso betroffen sind laut Gutachten viele Menschen mit Behinderung, chronisch Kranke, Leute, die von Armut oder Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind. Es geht also auch um gesellschaftliche Teilhabe. „In vielen städtischen Quartieren und Dörfern fehlt es an Orten der Begegnung, wie Bäckereien, Gastwirtschaften oder dem Kirchenkreis, die Gelegenheit zum Austausch und zur Mitwirkung bieten“, sagte Claudia Neu, Professorin an den Universitäten Göttingen und Kassel bei der Präsentation ihres Gutachtens. Menschen mit wenig Einkommen seien besonders auf öffentliche und kostenfreie soziale Orte wie Bibliotheken oder Dorfläden angewiesen.

Was Corona und die Langzeitfolgen betrifft, ist die Professorin nicht völlig pessimistisch. Die geforderte soziale Distanzierung werde den Alltag zwar womöglich noch länger begleiten und könne zur fortschreitenden Isolation gefährdeter Gruppen führen. Andererseits hätte sich mit Beginn der Pandemie gezeigt, wie wertvoll und hilfreich Nachbarschaften, Freundeskreise und auch digitale Kontaktmöglichkeiten seien. Trotzdem bleibe es ein gesellschaftlicher Auftrag, Begegnungsorte zu schaffen und übre Einsamkeit zu sprechen. Auch um dem Thema die Scham zu nehmen.