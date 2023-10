Die Stadt als Lebensraum Wann ist ein Wildschwein „wild“?

Nachtigallen im lauten Berlin, Stare am Münchner Stachus oder Wanderfalken am Kölner Dom – die Zerstörung von Lebensräumen treibt ungewohnte Blüten. Tiere erobern die Städte. Oftmals geschieht dies weniger freiwillig, sondern aus Not an Platz und Nahrung. Mehr Menschen, mehr Beton, mehr Autos, mehr Abgase – Das Wachstum der Städte und dazu eine monotone und immer ausgedehntere Landwirtschaft haben die Böden ausgelaugt und viele Tiere aus ihren natürlichen Lebensräumen verdrängt. Sie wurden gezwungen, sich neu zu orientieren. Und weil die Natur immer einen Weg findet, erleben wir heute eben Wildschweine in Vorgärten und Füchse im Stadtpark.