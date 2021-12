Heimische Arten bedroht : Invasive Quagga-Muschel breitet sich in Deutschland aus

Invasive Quagga-Muschel breitet sich in Deutschland aus

Eine Muschelsammlerin mit einer heimischen Teichmuschel, an der Dreikantmuscheln haften. Foto: dpa/Daniel Karmann

Konstanz Einst war sie am Schwarzen Meer heimisch. Jetzt erobert die Quagga-Muschel die deutschen Gewässer - und das bringt Probleme. Der Grund: Sie ist robuster als einige gefährdete heimische Arten.

Jeden Tag läuft etwas mehr Wasser aus dem Rothsee. Der sinkende Wasserspiegel bringt ganze Muschelteppiche ans Tageslicht. Freiwillige sammeln seit Wochen Tausende heimische Muscheln ein, um sie weiter tiefer im See ins rettende Wasser zu bringen. Bei den winterlichen Temperaturen würden sie sonst absterben. Zurück bleiben die viel kleineren Dreikantmuscheln - und das ist Absicht.

Die Muscheln machen in dem Stausee, etwa 30 Kilometer südlich von Nürnberg, massenhafte Probleme. Sie breiten sich am Seeboden bereits so stark aus, dass anderen Muscheln der Lebensraum genommen wird, wie Manuel Philipp vom Wasserwirtschaftsamt Nürnberg erklärt. Deshalb senkt die Behörde jedes Jahr den Wasserspiegel des Sees über mehrere Wochen auf sechs Meter ab. Zwei bis drei kühle Nächte mit Minusgraden reichten, um die Population einzudämmen, sagt Philipp.