Hitze bei der Arbeit : Diese Rechte haben Sie als Arbeitnehmer

Foto: dpa/Wolfram Kastl Infos Diese Regeln gelten bei der Arbeit in Büro und Homeoffice

Düsseldorf Der Hochsommer ist in NRW angekommen und in den Büros kommen so langsam Fragen auf - etwa, gibt es ein Recht auf Hitzefrei oder kann ich bei meinem Arbeitgeber Mittel zur Abkühlung im Homeoffice beantragen? Wir klären alle notwendigen Fragen.

Der Hochsommer ist in Deutschland angekommen und wenn in Nordrhein-Westfalen Temperaturen bis zu 40 Grad angekündigt sind, kommt bei Arbeitnehmern Unmut auf. Denn vielen fällt es schwer, sich bei Hitze zu konzentrieren und produktiv zu sein. Andere wiederum sind dadurch sogar gesundheitlich beeinträchtigt.

Doch die gesetzlichen Regelungen sind unterschiedlich, ebenso verschieden sind die Ansprüche, die man bei seinem Arbeitgeber geltend machen kann. Teils ist es eine Frage der Branche, in anderen Fällen regelt der Vertrag die Ansprüche - so auch beim Thema Homeoffice.

In unserer Infostrecke haben wir für Sie alles Wissenswerte rund um die Themen Hitze und Arbeiten zusammengetragen.

(hf)