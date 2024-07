Sechs Haar-Mythen im Check Hilft Thymian-Öl beim Wachsen?

In der früheren Version war der Eindruck entstanden, dass sich die Antwort der Expertin nur auf Thymian und Grünkohl bezieht. Ob schwarz, braun oder rot, in glatt, gelockt oder kraus - der Mensch hat zwischen 80.000 und 120.000 Haare auf dem Kopf. Die Anzahl hängt von der Farbe ab - natürlich blonde Menschen führen das Rennen an. Im Sommer schirmen Haare vor allem die Kopfhaut vor Sonnenstrahlen ab. Allerdings sind sie auch selbst anfällig für Schäden. Manche raten zu besonderen Hausmitteln. Der Faktencheck klärt einige Mythen auf.