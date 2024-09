100 Jahre Autobahn Die Nazis erfanden nicht mal das Wort „Autobahn“

Nichts lag Adolf Hitler ferner, als Autobahnen bauen zu lassen. Die Idee, die Kutschen, Karren und Fahrräder fleißiger Arbeiter und Bauern von gewissen Straßen zu verdrängen, widerstrebte ihm zutiefst. Von den „Nur-Kraftwagen-Straßen“ würden letztlich doch nur „reiche Aristokraten“ und „jüdische Großkapitalisten“ profitieren, wetterte er wiederholt. Entsprechend blockierte die NSDAP frühe Fernstraßen-Ideen – ebenso übrigens wie das Reichsverkehrsministerium, wo der Zugverkehr unbedingten Vorrang genoss. Just als im Parlament bei wohl gesicherter Stimmenmehrheit über ein Fernstraßennetz entschieden werden sollte, am 18. Juli 1930 nämlich, wurde der Reichstag – wie so häufig in der Weimarer Republik – zwecks Neuwahlen aufgelöst.