Abbau noch vor dem Rausch Ein Gel gegen den Kater? Forscher entdecken neue Substanz

Die Wissenschaftler der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH Zürich) haben demnach ein Gel erfunden, das Alkohol abbauen kann, bevor er ins Blut und damit in alle Organe des Körpers gelangt. Wie das funktioniert, erklärt Raffaele Mezzenga, Professor für Lebensmittel und weiche Materialien, in einer Mitteilung der ETH Zürich so: „Das Gel verlagert den Alkoholabbau von der Leber in den Verdauungstrakt. Im Gegensatz zum Alkoholstoffwechsel in der Leber entsteht dabei aber nicht das schädliche Zwischenprodukt Acetaldehyd.“ Dieses Acetaldehyd ist das Abbauprodukt von Ethanol, also Alkohol. Es ist das Toxin, welches für die gesundheitlichen Folgen von Alkoholkonsum verantwortlich ist. Die WHO stuft Acetaldehyd als krebserregend ein. Zwar kommt es auch natürlich in unserem Körper vor (es entsteht beim Kohlenhydrat-Stoffwechsel), aber in weitaus geringeren Mengen.