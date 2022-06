Gefahr lauert in Gewässern : Das müssen Sie über Blaualgen wissen

Gefahr lauert in Gewässern

Düsseldorf Gewässer bieten bei hohen Temperaturen im Sommer eine wohltuende Abkühlung. Der Badespaß kann aber auch Risiken bergen. Vorsicht ist vor allem bei Blaualgen geboten. Alles, was Sie darüber wissen müssen.

Im Sommer sind zahlreiche Seen in Deutschland mit Blaualgen belastet. Das bedeutet: Badewarnung oder sogar Badeverbot. Aber warum eigentlich? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen zu Blaualgen.

Sind Blaualgen wirklich Algen?

Blaualgen sind im eigentlichen Sinne gar keine Algen, sondern sogenannte Cyanobakterien. Einige von ihnen enthalten einen grün-blauen Farbstoff, der Ihnen umgangssprachlich den Namen "Blaualgen" verliehen hat. Sie kommen hauptsächlich in Flüssen und Seen vor, treten aber zeitweise auch im Meerwasser auf und sind in geringen Mengen weitgehend ungefährlich. Kritisch wird es, wenn Blaualgen sich massiv vermehren.