Tag der Krawatte Fünf Krawatten-Tipps für Erstträger und Wiederholungstäter

Für die Academia Cravatica in Zagreb liegt die Sache klar auf der Hand: Die Krawatte kommt aus Kroatien. Das Erkennungszeichen kroatischer Söldner, ein um den Hals geschlungenes Tuch, trat demnach ab dem 17. Jahrhundert seinen Siegeszug in Europa an. Vor allem in Frankreich soll das Stück Stoff für Furore gesorgt haben. Die französische Bezeichnung „cravate“ beziehungsweise der deutsche Begriff „Krawatte“ lassen das Wort „Kroatien“ erahnen.