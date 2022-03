Jahreszeiten : Wann ist der meteorologische Frühlingsanfang 2022?

Wann ist der Frühling offiziell da? Es gibt den astronomischen und kalendarischen Frühlingsanfang - und den meteorologischen. Wir erklären, was es damit auf sich hat.

Aus Sicht der Wetterexperten herrscht offiziell drei Monate lang von Anfang März bis zum 31. Mai Frühling. Daran schließt sich ab dem 1. Juni der meteorologische Sommer an, der bis zum 31. August dauert, vom 1. September bis zum 30. November sind drei Monate Herbst und am 1. Dezember beginnt der meteorologische Winter, der bis Ende Februar andauert. In der Astronomie hingegen hängen die Anfangsdaten der Jahreszeiten mit dem Stand der Sonne zusammen und so fällt auch der Frühling von Jahr zu Jahr auf leicht unterschiedliche Zeitfenster.