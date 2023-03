Grenzen der Work-Life-Balance Was an Arbeit glücklich macht

All das fußt auf einer Vorstellung, die im Begriff der Work-Life-Balance ihren Ausdruck findet. Auf der Idee nämlich, dass zwischen Arbeit und dem restlichen, potenziell angenehmeren Leben ein Gegensatz besteht. Erwerbsarbeit ist dann das Andere, das vom wahren Leben abhält, das Kraft kostet, aber wenig Erfüllung bietet. Etwas, das man möglichst vermeiden sollte, um das Leben zu genießen. In dieser Vorstellung schwingt ein bestimmtes Freiheitsverständnis mit: Tun zu können, was man will, frei über seine Zeit verfügen zu können, keinen Zwängen unterworfen zu sein. Das beinhaltet als Negativfolie eine im Grunde ziemlich gestrige Vorstellung von Arbeit als Maloche – auch wenn sie in Kreativjobs geleistet wird und körperlich wenig anstrengt. Arbeit ist dann vor allem ein Zwang, der an der Entfaltung hindert. Eine Einschränkung. Eine Fremdbestimmung.