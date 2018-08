Welterschöpfungstag 2018 - Ab Mittwoch lebt die Menschheit für den Rest des Jahres auf Pump

Paris Man könnte den kommenden Mittwoch als Welterschöpfungstag 2018 bezeichnen: An diesem Tag sind alle natürlichen Ressourcen aufgebraucht, die von der Erde im gesamten Jahr erneuert werden können.

Damit strapaziert die Menschheit die ökologischen Belastungsgrenzen ihres Heimatplaneten immer mehr. Für die restlichen fünf Monate des Jahres überzieht die Menschheit das ihr eigentlich zur Verfügung stehende natürliche Budget, wie die Nichtregierungsorganisation Global Footprint Network (GFN) am Montag mitteilte.

Der 1. August sei das Datum, an dem mehr Bäume, Wasser, fruchtbare Böden und Fische konsumiert worden seien als die Erde in einem Jahr liefern könne, "um uns zu ernähren, unterzubringen und zu bewegen", sagte Valérie Gramond von der GFN-Partnerorganisation World Wide Fund For Nature (WWF). Der symbolische sogenannte Erdüberlastungs- oder Welterschöpfungstag verlagert sich dieses Jahr erneut weiter nach vorn, nicht zuletzt wegen steigender Kohlendioxidemissionen. Anfang der 70er Jahre fiel er auf den 29. Dezember, 2016 auf den 8. August und im vergangenen Jahre auf den 3. August.