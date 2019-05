Studie belegt : Schwächelnder Jetstream ist Folge des Klimawandels - Extremwetterlagen werden zunehmen

Am Ufer des Rheins sind durch die anhaltende Trockenheit Risse entstanden (Archivbild). Foto: dpa/Martin Gerten

Bremerhaven Das seit einiger Zeit beobachtete Schwächeln des sogenannten Jetstreams ist Folge des Klimawandels. Das haben Forscher des Alfred-Wegener-Instituts belegt. Sie sagen auch: Extremwetterlagen werden zunehmen.

Atmosphärenforscher des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) konnten belegen, dass der wellenförmige Verlauf des Jetstreams im Winter und damit verbundene Extremwetterlagen wie Kälteeinbrüche in Mitteleuropa und Nordamerika in direktem Zusammenhang mit dem Klimawandel stehen. Über ihre Erkenntnisse berichteten die Forscher am Dienstag im Onlineportal "Scientific Reports".