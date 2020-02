Archäologische Sensation in Tschechien : Forscher entdecken 7300 Jahre alten Holzbrunnen

Ostrov/Prag Glaubt man den Experten, so ist der Fund die älteste erhaltene bautechnische Holzkonstruktion: Ein rund 7300 Jahre alter Holzbrunnen ist bei Ausgrabungsarbeiten in Tschechien aufgetaucht. Archäologen sind elektrisiert.

Die Forscher zeigten sich beeindruckt von den „fortgeschrittenen Tischlerfähigkeiten“ unserer damaligen Vorfahren. Die Eichenholzplatten waren in Nuten in den Eckpfählen eingeschoben. Natürlich gebe es einfache Konstruktionen wie Einbäume, die noch wesentlich älter seien, sagte Co-Autor Willy Tegel von der Universität Freiburg am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Er beschrieb die neue Entdeckung daher als älteste erhaltene bautechnische Konstruktion mit richtigen Holzverbindungen.

Die tschechischen Archäologen stießen auf den Brunnen bei Ausgrabungsarbeiten vor dem Bau einer neuen Autobahnverbindung in der Nähe des Dorfes Ostrov in der Verwaltungsregion Pardubice. Erst im Dezember 2012 hatten Archäologen bei Leipzig vier mehr als 7000 Jahre alte Holzbrunnen freigelegt. Die Brunnen in Sachsen seien rund 50 Jahre jünger als der nun entdeckte, erklärte Tegel, der an beiden Projekten beteiligt war.