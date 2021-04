Sensation in der Teilchenphysik? : Myon-Experimente stellen Regeln der Physik in Frage

Myon-Experimente stellen Regeln der Physik in Frage

Sensation in der Teilchenphysik?

Genf Große Aufregung in der Fachwelt: Bislang sind die Ergebnisse mehrerer Experimente rund um Myone nur vorläufig. Aber sollten sie sich bestätigen, stellen sie grundlegende Regeln der Physik in Frage.

Bei einem Versuch in der Nähe von Chicago sei eine mögliche Abweichung vom sogenannten Standardmodell registriert worden, einem Regelwerk, das Erkenntnisse der Teilchenphysik bündelt, gab das Fermilab des US-Energieministeriums am Mittwoch mit. Dies steht im Einklang mit Ergebnissen, die erst im März aus dem Large Hadron Collider, dem weltgrößten Teilchenbeschleuniger am Europäischen Kernforschungszentrum Cern bei Genf, gemeldet worden waren. Dort war ein ungewöhnliches Verhalten von Teilchen nach dem Zerfall beobachtet worden.