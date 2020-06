Mysteriöses Fossil aus der Antarktis : Das „Ding“ aus dem Eis ist ein prähistorisches Ei eines Reptils

Das rätselhafte Fossil aus der Antarktis in Händen eines Forschers (Foto: CHILEAN NATIONAL MUSEUM OF NATURAL HISTORY / CRISTIAN BECKER). Foto: AFP/HANDOUT

Tokio Jahrelang schossen die Spekulationen ins Kraut. Jetzt hat das „Ding“ aus dem Eis sein Geheimnis preisgegeben: Wissenschaftler haben ein 2011 in der Antarktis gefundenes Fossil als Ei identifiziert, das vermutlich von einem riesigen Meeresreptil stammt.

Das etwa 66 Millionen Jahre alte Fundstück sei das größte weichschalige Ei, das jemals gefunden wurde und das zweitgrößte insgesamt, erklärten die Forscher der Universität Austin in Texas (USA) in einem am Mittwoch in der Fachzeitschrift „Nature“ veröffentlichten Artikel.