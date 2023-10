Der Weg zum Quantencomputer Rechnen mit Licht für die Zukunft

Info

Quanten Bits haben einen von zwei definierten Zuständen: entweder „0“ oder „1“. Bei Quantenbits ist es komplexer. Sie haben alle Zustände gleichzeitig. Diese Überlagerung von Zuständen nennt man Superposition. Oder anderes gesagt: Sie bewegen sich in einer Wahrscheinlichkeitswolke aller möglichen Zustände. Erst wenn man Quanten und ihre Zustände misst, fällt diese Wolke zusammen und manifestiert sich ein Zustand. Das nutzt man bei Quantencomputern, die so schneller rechnen und große Datenmengen leichter verarbeiten können. Die Frage ist, wie man das technisch umsetzt.

Grundlagen In die Wege geleitet wurde das Institut für Photonische Quantensysteme (PhoQS) durch die Entscheidung der Uni Paderborn, die Physik-Professorin Christine Silberhorn an die Hochschule zu holen. In Erlangen hatte sie bereits herausragende Grundlagenforschung in der integrierten Quantenoptik geleistet und wurde 2011 mit nur 36 Jahren mit dem Leibniz-Preis ausgezeichnet. Brecht hatte unter ihr promoviert. 2018 fiel dann der Startschuss für das PhoQS.

Forschung Auch Tech-Giganten wie IBM und Google arbeiten an Quantencomputern. Statt auf Licht setzt Google beispielsweise auf Quantenchips, in denen schwache Ströme auf engen Raum fließen und so Quantenbits bilden. Andere Unternehmen entwickeln Ionenfallen, um Quantenbits zu erzeugen. Die Systeme sind indes sehr störanfällig, also quasi „verrauscht“, was ausgeglichen werden muss. Lichtbasierte Systeme haben den Vorteil, dass viele erforderliche Technologien bereits vorhanden sind und sie sich relativ leicht skalieren, also „aufwendiger“ machen lassen. Es gibt bereits ein Beispiel für einen funktionierendes, großes lichtbasiertes System: das Internet, das auf Glasfasertechnologien beruht.