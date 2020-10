Heimkehr der „Polarstern“ : Das Ende einer spektakulären Reise

Bremerhaven Die „Polarstern“ beendet ihre Forschungsexpedition „Mosaic“. Ein Jahr war das Forschungsschiff in der Arktis unterwegs. Unzählige für die Klimaforschung wichtige Daten wurden gesammelt. Fast hätte die Expedition abgebrochen werden müssen.

Nach einem Jahr in der Arktis kehrt das Forschungsschiff „Polarstern“ am Montag wieder zurück in seinen Heimathafen Bremerhaven. Während der letzten Seemeilen in der Außenweser wird es von einem Schiffskorso begleitet. Mit an Bord ist Expeditionsleiter Markus Rex.