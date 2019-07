Organe vom Tier-Mensch-Wesen : Auf Frankensteins Spuren?

Japanische Forscher dürfen mit der Züchtung von menschlichen Organen in Tieren beginnen. Unser Bild zeigt ein Rattenembryo. Foto: dpa. Foto: dpa/-

Düsseldorf Japan hat seine engen Grenzen für die Stammzell-Forschung aufgehoben. Mit Mischwesen aus Mensch und Tier sollen eines Tages mehr Organe für Transplantationen zur Verfügung stehen. Was ist davon zu halten?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Ludwig Jovanovic Von Ludwig Jovanovic Autorendetails aufklappen Ludwig Jovanovic (jov) ist Redakteur bei der Rheinischen Post. zum Autorenprofil

Der Stammzell-Forscher Hiromitsu Nakauchi ist seiner Vision einen Schritt nähergekommen. Der Professor, der sowohl an der Universität Tokio als auch an der US-Universität Stanford arbeitet, hat zehn Jahre lang sein Experiment vorbereitet. Nun wird er es in Japan umsetzen können, sobald die abschließende Genehmigung vorliegt: Nakauchi wird Mischwesen aus Menschen und Mäusen sowie Menschen und Ratten schaffen, die sich zu vollständigen Wesen entwickeln sollen.

Was zunächst wie eine moderne Version von „Frankenstein“ klingt, hat für ihn einen humanen Hintergrund. In den USA „stehen mehr als 116.000 Patienten auf der Warteliste für Organtransplantationen“. Und 20 davon würden jeden Tag sterben. Das sagte der Forscher vergangenes Jahr im Gespräch mit einem Magazin der Stanford-Universität.

Info Experimente mit Mischwesen Erfolg 2010 hat Hiromitsu Nakauchi Bauchspeicheldrüsen von Ratten in Mäusen wachsen lassen, die selbst keine Bauchspeicheldrüse ausbilden konnten. Später behandelte er Diabetes bei Mäusen: mit Transplantaten, die in Ratten gewachsen waren.

Misserfolg Schweine-Embryonen mit menschlichen Stammzellen dagegen wuchsen nur sehr langsam oder hatten kaum menschliche Zellen.

Seine Lösung für das Problem: Menschliche Organe können in Tieren gezüchtet und dann entnommen werden. Er dämpft indes die Erwartungen an sein Experiment. Gegenüber der japanischen Zeitung „Asahi Shimbun“ sagte der Forscher: „Wir erwarten nicht, dass wir umgehend menschliche Organe schaffen.“ Aber er möchte die Forschung in diese Richtung ein großes Stück vorantreiben.

Dafür nimmt er befruchtete Eizellen von Ratten und Mäusen, die er gentechnisch verändert. Ihnen fehlt die Fähigkeit, eine Bauchspeicheldrüse zu entwickeln. In diese Eizellen werden menschliche, sogenannte pluripotente Stammzellen injiziert, aus denen sich alle menschlichen Organe entwickeln können. Sie werden aus Hautzellen geschaffen, die im Labor in einen „Grundzustand“ zurückversetzt worden sind. Die Tier-Mensch-Mischzellen werden anschließend in die Gebärmutter einer Maus oder Ratte eingesetzt. Das Ziel: Es wird ein Tier ausgetragen und geboren, bei dem die fehlende Bauchspeicheldrüse von den menschlichen Stammzellen ersetzt worden ist. Solche Mischwesen wurden zwar bereits in der Vergangenheit geschaffen, aber die Embryonen mussten bislang nach einigen Tagen bis Wochen vernichtet werden – und konnten sich bislang nicht zu vollständigen Wesen entwickeln. Das wird nun anders sein. Vor allem, weil im März die japanische Regierung ihre Regelungen zu Experimenten mit tierischen Embryonen und menschlichen Stammzellen aufgeweicht hat.

Die ehemals restriktive Haltung in Japan war für Nakauchi auch der Grund, 2014 in die USA zu wechseln. Dort schien es lockere Regelungen zu geben. Doch dann setzte sich auch in den Vereinigten Staaten eine Empfehlung durch, auf die umstrittenen Versuche zu verzichten.

In Deutschland verbietet das Embryonenschutzgesetz strikt solche Experimente. Zu groß scheint die Gefahr, dass die Versuche zu unkontrollierten Ergebnissen führen. Im schlimmsten Fall würde eine Kreatur geschaffen, die mehr oder weniger menschliche Eigenschaften entwickelt und menschlich wirkt.

Solche Befürchtungen hält Nakauchi indes für übertrieben und ein Stück weit für Horrormärchen. Vergangenes Jahr schuf er bereits in den USA einen Mensch-Schaf-

Hybriden. Das Embryo wurde nach 28 Tagen vernichtet. Aber unter 10.000 Zellen ließ sich nur eine humane Zelle feststellen. „Es wird kein Tier mit einem menschlichen Gesicht geboren“, stellt Nakauchi im Gespräch mit „Asahi Shimbun“ klar.

Seine zukünftigen Mischwesen sollen darum zur Welt kommen dürfen. Ihre Entwicklung wird zwei Jahre lang beobachtet. Eine der größten Sorgen ist tatsächlich, dass die Stammzellen mehr tun, als nur eine Bauchspeicheldrüse zu ersetzen. Sollte beispielsweise festgestellt werden, dass mehr als 30 Prozent des Gehirns „menschlich“ ist, wird das Experiment umgehend abgebrochen. Man will nicht auf Frankensteins Spuren wandeln. Vielmehr will Nakauchi sicherstellen, dass sich ausschließlich die gewünschten Organe entwickeln. Bei einem Erfolg möchte er das Experiment mit Schweinen fortsetzen.

Die Schwierigkeiten indes kennt Nakauchi aus seiner eigenen Forschung und der von Kollegen: Je weniger verwandt die Spezies sind, desto schwieriger wird es, solche Mischwesen zu schaffen. Der Japaner wird darum einen Trick aus vorherigen Experimenten einsetzen: Die Stammzellen werden gentechnisch modifiziert, um ein vorzeitiges Absterben zu verhindern.