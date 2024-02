Bedeutende archäologische Entdeckung Forscher legen vermutlich größten Pestfriedhof Deutschlands frei

Einer vorsichtigen Hochrechnung zufolge gehe es in Nürnberg um mehr als 1000 Pesttote. Nach ersten Auswertungen könnten sie der großen Pestwelle in den beiden Jahren 1632 und 1633 zum Opfer gefallen sein, die in der einstigen Reichsstadt über 15.000 Menschen das Leben gekostet habe. Das sei aus historischen Schriften bekannt.