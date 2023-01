Sensation in Norwegen Archäologen entdecken 2000 Jahre alten Runenstein

Die Inschriften seien bis zu 2000 Jahre alt und stammten aus der frühesten Zeit der Runenschrift, teilten sie am Dienstag mit. In dem flachen, quadratischen Block aus bräunlichem Sandstein sind eingemeißelte Zeichen zu erkennen, die vom Museum für Kulturgeschichte in Oslo als das möglicherweise früheste Beispiel für schriftlich festgehaltene Wörter in Skandinavien beschrieben wurden.