Populismus kontra Wissenschaft Nobelpreis-Verleihung in komplizierten und postfaktischen Zeiten

Am Dienstag und Mittwoch folgen die Preisträger für Physik und Chemie, am Donnerstag für Literatur und am Freitag für den Friedensnobelpreis. Am darauffolgenden Montag bildet die Bekanntgabe des Preisträgers für Wirtschaftswissenschaften den Abschluss. Im vergangenen Jahr zählten keine Deutschen zu den Preisträgern. Der Nobelpreis für Medizin 2022 ging an den den Schweden Svante Pääbo, der am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig tätig ist.