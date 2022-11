Neue Maß- und Gewicht-Einheiten : Ab sofort gelten Ronna und Quetta

Paris Das Datenvolumen wächst im Computerzeitalter rasant - und nach Einschätzung der Wissenschaft reichen gewohnte Größen-Präfixe wie „Milli-“ in Milligramm und Milliarden nicht mehr aus. Deshalb gibt es neue Bezeichnung für Zahlen mit 27 und 30 Nullen.

Auf einer alle vier Jahre stattfindenden Generalkonferenz für Maß und Gewicht stimmten am Freitag in Versailles Experten aus 64 Ländern der Schaffung von neuen Größeneinheiten auf beiden Seiten des Spektrums zu. Sie nahmen einen Vorschlag des Leiters der Metrologie-Abteilung am britischen Nationalen Physikalischen Labor, Richard Brown, an: die Einführung von „Ronna“ und „Quetta“ - Präfixe für Zahlen mit 27 und 30 Nullen - sowie ihre Gegenstücke im Dezimalbereich „Ronto“ und „Quecto“.