Neue Forschungsergebnisse zur Pest​: Der Schwarze Tod kam aus Zentralasien​

Bonn Aufgrund der Corona-Pandemie ist das Interesse von Wissenschaft und Öffentlichkeit an früheren Seuchen und Pandemien neu entfacht worden. So ist auch die Pest wieder wissenschaftlicher Untersuchungsgegenstand geworden. Und die Forscher haben ihren Ursprung gefunden.

Am Mittwochabend teilte das Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig mit, dass der Schwarze Tod, die größte Pandemie in der Menschheitsgeschichte, nach neuesten Erkenntnissen im 14. Jahrhundert von Zentralasien ausgegangen sei. Einem internationalen Forschungsteam sei es mit Hilfe von DNA-Analysen gelungen, den Ursprung der großen Pestepidemie in einem Gebiet nahe des Yssykköl-Sees im heutigen Kirgistan zu verorten. Dort habe es innerhalb einer lokalen Handelsgemeinschaft in den Jahren 1338/39 den vermutlich ersten Pestausbruch gegeben. Bislang wurde der Ausbruch der Pest vielfach in Ostasien verortet, speziell in China.