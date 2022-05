Sicherheit für Astronauten : Raumkapsel von Boeing zu Testflug zur ISS gestartet

Washington Eine Raumkapsel von Boeing ist zur ISS gestartet. Sie bringt nicht nur Nachschub für die Astronauten, der Testflug soll auch zeigen, ob die Kapsel für die Raumfahrer sicher ist. Die Nasa setzt auf verschiedene Transportmittel, um von Russland unabhängig zu sein.

Die Starliner-Raumkapsel von US-Luftfahrtkonzern Boeing ist für einen Testflug abgehoben. An der Spitze einer Atlas-V-Rakete startete sie am Donnerstag von Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida ohne Passagiere die Reise zur Internationalen Raumstation (ISS), wie auf einer Live-Übertragung der US-Raumfahrtbehörde Nasa zu sehen war. Geht alles nach Plan, wird sie nach gut 24 Stunden an der ISS andocken.