Nepal schickt Vermessungsexperten zum Mount Everest : Der höchste Berg der Welt wird neu vermessen

Kathmandu Der Mount Everest im Himalaya-Gebirge ist der Traum aller Bergsteiger. Aber seit Jahren gibt es das Gerücht, dass der höchste Berg der Welt stetig schrumpft. Dem will Nepal nun mit einem eigenen Vermessungsteam nachgehen.

Von der Regierung in Kathmandu bestellte Bergsteiger sollen die Vermessung vornehmen. Offiziell ist der Mount Everest 8848 Meter hoch. Diese Angabe geht auf eine indische Messung aus dem Jahr 1954 zurück. Danach vermaßen zahlreiche weitere Teams den Berg. Laut einer US-Messung von 1999, bei der GPS-Technologie zum Einsatz kam, ist der Mount Everest gar 8850 Meter hoch. Die Höhenangabe von 1954 ist aber weiterhin die gebräuchlichste.

Nach einem schweren Erdbeben in Nepal im Jahr 2015 war aber eine Kontroverse darüber entbrannt, ob die Erschütterungen den Berg haben schrumpfen lassen. Die nepalesischen Behörden hatten daher bereits 2017 die Vorbereitung einer Expedition in die Wege geleitet. Vier staatliche Landvermesser tüftelten zwei Jahre an ihren Messmethoden und trainierten für die extremen Herausforderungen bei der Besteigung des Mount Everest.