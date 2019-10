Spektakulärer Fund in Luxor : 3000 Jahre alte Mumien in Holzsärgen entdeckt

Luxor Archäologen haben in Luxor im Süden Ägyptens eine Reihe von 3000 Jahre alten Holzsärgen samt Mumien entdeckt. Die 30 Särge enthalten Inschriften und Gemälde.

Das teilte Mostafa Wasiri, Generalsekretär des Obersten Antikenrats, am Samstag vor Reportern mit. Demnach wurden sie in der vergangenen Woche in der Grabstätte Al-Asasif am Westufer des Nils nahe Luxor gefunden.