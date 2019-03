„Klangkäse“-Experiment an Schweizer Uni: So beeinflusst Musik Reifung und Geschmack von Käse

So beeinflusst Musik Reifung und Geschmack von Käse

„Klangkäse“-Experiment an Schweizer Uni

Der „Gewinner“ des Experiments: Hip-Hop-Käse schmeckte den Experten am besten. Foto: AFP/FABRICE COFFRINI

Burgdorf Metal, Hip Hop oder Klassik? Forscher haben Käse bei der Reifung mit unterschiedlichen Musikstilen beschallt. Nach mehr als sechs Monaten wurde das Experiment beendet. Das Ergebnis überrascht.

Emmentaler schmeckt milder, wenn er beim Reifen mit Hip-Hop beschallt wurde. Zu diesem Schluss kommt ein mehrmonatiges Experiment von Kunststudenten aus Bern, das jetzt in Burgdorf mit einer Verkostung ausgewertet wurde. Sechseinhalb Monate lang reiften mehrere Käselaibe in Holzkisten zu unterschiedlichen Klängen - darunter "Stairway to Heaven" von Led Zeppelin, Mozarts Zauberflöte, Hip-Hop und Techno. Ein Laib hatte komplett seine Ruhe.