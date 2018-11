Umstrittene Experimente: Chinesische Forscher müssen Genmanipulation an Babys einstellen

Peking Der chinesische Forscher He Jiankui behauptet, mithilfe einer Genschere Babys HIV-resistent machen zu können. International sind Experten entsetzt, nun wird auch in seiner Heimat der Druck massiv erhöht.

Nach der mutmaßlichen Genmanipulation an Babys in China dürfen die beteiligten Wissenschaftler ihre Arbeit vorerst nicht fortsetzen. Maßgeblich an dem Experiment beteiligte Wissenschaftler seien aufgefordert worden, ihre Aktivitäten einzustellen, zitierte der Staatssender CCTV am Donnerstag einen Vertreter des chinesischen Wissenschaftsministeriums.

Damit gerät der chinesische Forscher He Jiankui in seiner Heimat und international zunehmend unter Druck. Die Regierung in Peking distanzierte deutlich von dem Wissenschaftler und drohte ihm Konsequenzen an. „Die aktuelle Situation, wie sie von den Medien berichtet wird, ist ein schwerwiegender Verstoß gegen nationale Gesetze, Vorschriften und ethische Richtlinien“, sagte der Vizechef der Nationalen Gesundheitsbehörde, Zeng Yixin, in einem Interview mit CCTV.