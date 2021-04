Aachener Konzept gegen Staus : Der „upBus“ geht bald in die Luft

Der upBus ist die Verbindung aus Bus und Seilbahn. Das Konzept wird an der RWTH Aachen entwickelt. Foto: RWTH Aachen

Aachen Forscher der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen arbeiten an der Verbindung von Bus und Seilbahn. Das soll Verkehrsprobleme in den Innenstädten lösen. Nun gibt es einen Prototyp. Und auch der erste Praxistext steht demnächst an.

Im Oktober 2019 waren es Computersimulationen und ein Modell aus Holz. Etwas, das einen Kostenpflichtiger Inhalt Eindruck von dem „upBus“-Konzept vermitteln sollte. Dahinter steht die Idee, ein elektrisch angetriebenes Fahrmodul zu nutzen. Auf dem hat eine Fahrgastzelle gerade eben Platz. Weil es autonom ist, also von einem Computer gesteuert wird, ist auch nicht mehr nötig. Nähert sich das System einem Verkehrsknotenpunkt oder Stau, fährt es eine „Koppelstelle“ an: Die Fahrgastzelle wird in eine Seilbahn eingeklinkt und schwebt so über den Stau hinweg. Danach kann die Zelle wieder entkoppelt und in ein Fahrmodul eingelassen werden. Große Seilbahnstationen für den Ein- und Ausstieg sind überflüssig, dafür könnten Bushaltestellen weiter genutzt werden.

Und daran arbeiten an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen unter anderem Tobias Meinert vom Institut für Strukturmechanik und Leichtbau sowie Eduard Heidebrecht vom Lehrstuhl für Höchstfrequenzelektronik. Gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium.

„In den vergangenen Monaten sind wir viele kleine Schritte gegangen“, sagt Meinert. Am Ende dieser Etappe steht nun ein erster Prototyp des elektrischen angetriebenen Fahrmoduls und der Fahrgastzelle – die entkoppelt werden und sich in eine Seilbahn einklinken kann. Es dauert noch etwas länger als zehn Sekunden, was das Ziel ist. Aber es beweist: Das Konzept funktioniert über Systeme, die ursprünglich für die Raumfahrt entwickelt worden sind. Denn dahinter steht das ebenfalls in Aachen entwickelte „iBoss“-Prinzip. Das sind 40 mal 40 mal 40 Zentimeter große Würfel, aus denen sich Satelliten in Zukunft zusammensetzen lassen. Und die dafür benötigten Hightech-Kopplungen kommen auch im „upBus“ zum Einsatz. Angepasst und überarbeitet. „In den vergangenen Monaten stießen wir dabei auf viele kleine Probleme, die wir aber alle gelöst haben.“ Und nun gibt es eine erste Version des zukünftigem „upBus“, in dem indes noch Sitze fehlen. Und auch eine Seilbahn existiert in Aachen nicht. Sie ersetzt derzeit ein kleiner Kran.

Aber der nach eigenen Angaben führende Seilbahnhersteller Doppelmayr aus Österreich möchte das System bald testen. Mit einer echten Seilbahn. „Leider hat die Corona-Pandemie den Zeitplan durcheinandergeworfen. Wir mussten das verschieben“, sagt Meinert. Aber das wäre der nächste Schritt, um das System weiterzuentwickeln. Schließlich müssen noch ausreichend dimensionierte Akkus in das Fahrgestell integriert werden. Und in die bislang etwas „nackte“ Fahrgastzelle sollen Sitze, Bänke, Haltestangen eingebaut werden. Schritt für Schritt soll der Prototyp näher an ein Modell heranrücken, das auch in Praxis eingesetzt werden kann.

„Wenn alles optimal läuft, könnte dann 2025 das erste System im Einsatz sein“, sagt Meinert. Sowohl der Aufwand und der Platzbedarf als auch die Kosten halten sich in Grenzen, um die Verbindung aus Bus und Seilbahn in Städten aufzubauen. Die Aachener Forscher gehen von rund zehn Millionen Euro pro Kilometer aus. Im Vergleich zu Straßenbahnen sei das etwa ein Drittel der Kosten, im Vergleich zu U-Bahnen sogar nur ungefähr ein Zehntel.

Und Anfragen gibt es viele. „Nach der ersten Veröffentlichung haben sich einige Städte aus Nordrhein-Westfalen gemeldet, die daran Interesse haben“, sagt Meinert. Die Staatskanzlei NRW habe signalisiert, dass man ein Pilot-Projekt gerne im eigenen Bundesland umsetzen würde. Aber es gibt auch Anfragen außerhalb Nordrhein-Westfallens. Aus anderen deutschen Städten, aus EU- und nicht mehr EU-Ländern wie Großbritannien.